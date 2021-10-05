"Принято решение ввести здесь локальный режим ЧС, чтобы оперативно выделить финансирование и как можно быстрее восстановить дорогу", — сообщил в своём официальном телеграм-аккаунте мэр Сочи Алексей Копайгородский во вторник.

Он отметил, что решение о введении режима ЧС принято вместе с прокурором Сочи Вячеславом Овечкиным. "В селе Сергей-Поле ночью произошла подвижка грунта. В зоне оползня оказались несколько коттеджей. Людям предложена эвакуация в пункт временного размещения в пансионате "Аквалоо" — всего 20 взрослых и 10 несовершеннолетних. Пока же оказываем жителям всю необходимую помощь", — подчеркнул градоначальник. Ранее сообщалось, что залповые ливни спровоцировали сход оползня, который разрушил участок автодороги.