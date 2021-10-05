Во многих регионах России к началу октября начала ухудшаться эпидемиологическая обстановка, и местные власти стали вводить ограничения, чтобы предотвратить распространение коронавируса. В частности, среди популярных у россиян направлений о введении новых требований уже объявили Калининградская и Владимирская области, обсуждают их и в Татарстане. Как подчеркивают в АТОР, если раньше в регионах можно было предъявить отрицательный ПЦР-тест, то теперь чаще всего требуют сертификат о вакцинации либо справку о перенесенной болезни.

«Столь жесткие требования ставят под угрозу продажи туров на ноябрьские праздники и новогодние каникулы. Не спасут ситуацию и туристы, у которых есть требуемые QR-коды о вакцинации или перенесенной болезни. По мнению туроператоров, таким образом региональные власти посылают сигнал туристам: «вас тут не ждут». В такой ситуации россияне опасаются бронировать поездки, так как не знают, куда еще их могут не пустить», — сообщает АТОР.

Кроме того, в ассоциации отмечают, что ограничения в регионах всегда чреваты потерей качества услуг. «Например, из-за сокращения турпотока закроются рестораны или будут работать в ограниченном режиме. Значит, есть риски ухудшения качества питания или сервиса. Туристы не захотят испытывать на себе ухудшение качества туристической среды, поэтому просто никуда не поедут. Туроператоры с учетом текущего хода вакцинации ожидают снижения турпотока в регионы в два раза», – прогнозируют в АТОР.

При этом туроператоры не ждут аннуляций уже забронированных туров, но новых бронирований на ноябрьские праздники станет меньше. Кроме того, будут отменяться экскурсии, что оставит без работы гидов и водителей. «Под вопросом и продажи на Новый год, ведь непривитым россиянам будет сложно путешествовать, заселяться в отели, есть в общепите или ходить в музеи. Так, туроператоры уже фиксируют замедление темпов бронирования туров в Калининградскую область после появления информации об ужесточении мер в регионе», — подчеркивают в ассоциации.

В АТОР подчеркивают, что из-за введения новых ограничений ситуация в туристической отрасли, которая начала было восстанавливаться, снова ухудшается. Поэтому для участников рынка большое значение будут иметь различные формы государственной поддержки.