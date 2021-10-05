Форум организован туристической ассоциацией «Мир без границ» совместно с Китайской ассоциацией туристического сервиса (CATS), он пройдет в гибридном формате.

«Особое внимание будет уделено сопряжению юридических и практических аспектов восстановления безвизового группового туристического обмена между Россией и Китаем и растущей роли индивидуального туризма, в развитие которого внесет вклад введение Россией единой электронной визы. Будут затронуты вопросы внедрения новых безопасных технологий в туризме, качества и безопасности туристического сервиса, особенностей и сложностей подготовки кадров для туриндустрии», — сообщил председатель оргкомитета форума, глава администрации Владивостока Константин Шестаков.

Он подчеркнул, что участникам мероприятия предстоит обсудить наболевшие проблемы конкурентоспособности, цифровизации и монетизации въездного туризма из Китая.

«В последние два года трансграничный туризм между двумя странами был несколько ограничен из-за эпидемии, но я верю, что эпидемия в конце концов закончится и жизнь вернется в нормальное русло. Форум будет посвящен возобновлению, восстановлению и развитию российско-китайского сотрудничества в сфере туризма в постэпидемическую эпоху. Я надеюсь, что он станет дискуссионной площадкой для экспертов туристической индустрии, возможностью для дальнейшего сотрудничества между туристическими предприятиями обеих стран, а также перспективой для светлого будущего туристического сотрудничества между Китаем и Россией», — сказала, в свою очередь, советник-посланник посольства Китайской Народной Республики в РФ Гун Цзяцз.

Председатель совета ассоциации “Мир без границ” Иван Введенский считает, что уже сейчас, еще до открытия границ, необходимо «изучать и мониторить экономические, социальные и экологические последствия въездного китайского туризма, подходить ответственно и квалифицированно к решению всех текущих задач». «При том, что границы с Китаем откроются не скоро, и туристы приедут точно уже не в этом году, сейчас самое время встретиться на форуме всем серьезным отраслевикам и сверить часы, оценить риски и угрозы, возможности и перспективы, задать актуальные вопросы и получить рабочие ответы», — сказал он.

Партнерами деловой программы форума выступят курорт «Роза Хутор», Альянс туристических агентств и международная туристическая выставка Intourmarket. Официальными партнерами стали Компания UnionPay International (UPI), Туроператор «Медвежонок», Ресторан Farro. Форум пройдет при поддержке МИД РФ, Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики, Ростуризма, правительства Приморского края и многих других ведомств и организаций.

Зарегистрироваться для участия в форуме можно на сайте форума www.rctf.online или по ссылке https://expochina-pro.timepad.ru/event/1657466