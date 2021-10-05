"Возможно, уже в этом году Москва станет второй мировой столицей после Пекина и первой в Европе, где появятся беспилотные такси", — сказал Ликсутов в интервью изданию "Ведомости".

Он также сообщил, что московское правительство и "Яндекс" начали реализацию проекта по созданию беспилотного трамвая. "В Краснопресненском депо уже идет подготовка одного из вагонов к установке специального оборудования для беспилотного движения", — отметил Ликсутов.

Заммэра добавил, что сначала беспилотный трамвай будут испытывать в депо, затем — в городе, но без пассажиров.

Сроки испытаний Ликсутов не назвал, отметив, что трамвай станут тестировать "столько, сколько нужно" для обеспечения безопасности пассажиров.

Он выразил мнение, что для входа беспилотного транспорта в повседневную жизнь понадобится более 10 лет.

Мэр Москвы Сергей Собянин в сентябре заявлял о тестировании на всех видах столичного транспорта системы использования беспилотного управления, при этом он не уверен, что применение беспилотников радикально улучшит ситуацию на дорогах.

"Модная тема — беспилотники, сегодня (система) тестируется на всех видах транспорта, на дорогах, в метрополитене в пригородных электричках, трамваях", — сказал Собянин 1 сентября на марафоне "Новое знание".

По его словам, за этой технологией — будущее, хотя радикально она вряд ли улучшит ситуацию на дорогах. "За этим будущее, но я не уверен, что она радикально улучшит движение на дорогах. Тем не менее, система тестируется, и я думаю, что она будет внедрена в городе", — добавил мэр.