"Более 90% всех находок останков мамонтовой фауны приходится на Якутию. Реализация проекта предусматривает создание современных объектов инфраструктуры хранения и изучения палеонтологических находок, а также развитие научного, культурно-этнографического и экспедиционного туристического кластера", — говорится в сообщении.

По словам главы республики, кроме научных исследований необходимо заниматься вопросами добычи, переработки и использования мамонтовой фауны, в том числе и развивать туризм на базе Всемирного центра мамонта.

"Вопросы создания и строительства Всемирного центра мамонта должны решаться последовательно. Мы должны будем представить определенное предложение на уровне Арктического совета. Вопросы финансирования данного объекта могут быть решены только при поддержке федерального бюджета", — приводятся в сообщении слова Николаева.

Он также отметил, что по запасам мамонтовой фауны на территории республики и по наличию высококвалифицированных специалистов Якутия является реальным центром компетенции мирового уровня.