По словам главы республики, кроме научных исследований необходимо заниматься вопросами добычи, переработки и использования мамонтовой фауны, в том числе и развивать туризм на базе Всемирного центра мамонта.
"Вопросы создания и строительства Всемирного центра мамонта должны решаться последовательно. Мы должны будем представить определенное предложение на уровне Арктического совета. Вопросы финансирования данного объекта могут быть решены только при поддержке федерального бюджета", — приводятся в сообщении слова Николаева.
Он также отметил, что по запасам мамонтовой фауны на территории республики и по наличию высококвалифицированных специалистов Якутия является реальным центром компетенции мирового уровня.