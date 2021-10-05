Работы по строительству объектов планируется начать в 2022 году.

В настоящее время общий объем инвестиций по заключенным соглашениям в игорной зоне "Приморье" составляет 75,3 млрд рублей, на стадии реализации находятся 7 гостиничных комплексов с казино.

"Строительные и проектные работы ведут частные инвесторы из Гонконга, Королевства Камбоджа, России, Республики Корея и Японии", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что камбоджийская NagaCorp Ltd., из-за пандемии остановившая в 2020 году строительство в игорной зоне "Приморье" гостинично-развлекательного комплекса Naga Vladivostok на фоне проблем с ввозом иностранной рабочей силы, в августе текущего года возобновила работу после привлечения российского подрядчика.

Согласно материалам аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", ООО "Азия инвест групп" учреждено в мае 2021 года. Основной вид деятельности — деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания. Учредителями компании выступают гендиректор ООО "Приморская гавань" (Владивосток) Сергей Пягай (90% капитала) и Александр Ким (10%).

Игорная зона "Приморье" входит в состав туристического кластера в бухте Муравьиная Приморского края. В рамках первого этапа проекта на территории 263 га планируется создать 12 гостиничных комплексов с казино, а также развлекательные объекты для семейного и молодежного отдыха. Два первых объекта — казино Tigre de Cristal и "Шамбала" — уже введены в эксплуатацию.