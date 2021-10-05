"За 4 октября 2021 года на территории Республики Крым зарегистрирован 441 случай новой коронавирусной инфекции", — сообщается на сайте регионального министерства здравоохранения во вторник.

Предыдущий максимальный суточный прирост выявленных случаев коронавируса был зафиксирован в Крыму за 3 октября — 435, до этого — 421 за 2 октября. Ранее последние рекордные показатели фиксировались в июле. Всего диагноз COVID-19 подтвержден в регионе у 81 тыс. человек, более 2,6 тыс. пациентов умерли.

В Крыму с 17 марта 2020 года из-за угрозы распространения коронавируса действует режим повышенной готовности. Под запретом массовые мероприятия и работа развлекательных заведений. Кинотеатры, музеи и рестораны обязаны работать с неполной загрузкой. Рекомендована вакцинация всех сотрудников туристической сферы.

Глава республики Сергей Аксенов в пятницу заявил, что вводить новые ограничения пока не планируется, несмотря на рост числа заболевших.