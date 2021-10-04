Трудности с функционированием Facebook, Instagram, WhatsApp наблюдаются во всех странах, в том числе в России и США.

Представители компаний извинились за неполадки и заверили, что работают над их устранением.

"Мы работаем над тем, чтобы как можно скорее вернуться к нормальной работе, мы приносим свои извинения за неудобства", — говорится в сообщении, распространенном аккаунтом Facebook в Twitter.

Аккаунты Instagram и Whatsapp в Twitter разместили похожие сообщения.

По данным портала Down Detector, проблемы начались около 18:13 мск.