Предлагается создать 32 комитета Государственной Думы. Увеличение количества комитетов связано с тем, что по предложению нашей временной рабочей группы структуру комитетов предлагается максимально приблизить к структуре федеральных органов исполнительной власти", — сказал Жуков журналистам в понедельник.

Как уточнили в пресс-службе Жукова, в числе прочих будет создан комитет по туризму и развитию туристической инфраструктуры. В Госдуме прошлого созыва был комитет по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи. Его возглавлял Борис Пайкин.

Кроме того, в Госдуме появятся следующие комитеты: по аграрным вопросам; по безопасности и противодействию коррупции; по бюджету и налогам; по вопросам семьи женщин и детей; по государственному строительству и законодательству; по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками; по делам национальностей; по строительству и ЖКХ; по информационной политике, информационным технологиям и связи; комитет по контролю; по культуре; по международным делам; по обороне; комитет по просвещению; комитет науке и высшему образованию; по охране здоровья; по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям.

Также создадут комитет по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений; по развитию Дальнего Востока и Арктики; по труду, социальной политике и делам ветеранов; по региональной политике и местному самоуправлению; по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры; по физкультуре и спорту; по молодежной политике; по финансовому рынку; по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды; по промышленности и торговле; по малому и среднему предпринимательству; по экономической политике; по защите конкуренции; по энергетике.

В восьмом созыве также появится комиссия по регламенту.

В Госдуме седьмого созыва было 26 комитетов.