"С 4 октября в регионе запрещены массовые мероприятия, введен запрет на оказание услуг на ледовых катках, игровых площадках, приостановлена деятельность фуд-кортов, за исключением обслуживания на вынос и доставки заказов", — говорится в сообщении.

Отмечается, что также будет усилен контроль за соблюдением мер профилактики заболеваемости COVID-19.

Ранее сообщалось, что с 14 сентября в Пензенской области власти разрешили проводить массовые мероприятия при условии заполняемости не более 50% в помещениях, имеющих отдельный уличный вход, а также в сооружениях открытого типа с ограниченным количеством посадочных мест.

Посещение массовых мероприятий стало возможно только при наличии QR-кода, которым подтверждается прохождение полного курса прививки от COVID-19, отрицательного результата ПЦР-исследования на наличие COVID-19, а также сведений о перенесенном коронавирусе.