Рейсы запланированы один раз в неделю. Вылет из Ростова-на-Дону — в 00:05 по субботам. Прилет в аэропорт Шарм-эль-Шейха — в 03:10. Вылет в обратном направлении в пятницу, в 17:10, прибытие в "Платов" в 22:00.

Билеты на рейсы доступны только в составе турпакетов туроператора "Библио-Глобус".

Ранее в сентябре авиакомпания "Россия" приступила к выполнению рейсов из Ростова-на-Дону в Хургаду.

В сообщении отмечается, что на сегодняшний день въезд в Египет россиянам разрешен с сертификатом о вакцинации на английском языке с QR-кодом — при условии, что после введения второго компонента вакцины прошло не менее 14 дней; либо с отрицательным ПЦР-тестом, сделанным не более чем за 72 часа до вылета. Пассажиры, вылетающие в Хургаду и Шарм-эль-Шейх, могут сдать ПЦР-тест по прилету.