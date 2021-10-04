"Около 54 млн туристов путешествовали за рубеж в июле 2021 года, это лучший результат после начала пандемии и закрытия границ в апреле 2020 года. Но эта цифра на 67% меньше, чем в июле 2019 года, когда число международных прибытий составило 164 млн. 2021 год остается сложным годом для туризма во всем мире", — сообщает организация.

Особенно тяжелая ситуация складывается в странах Азиатско-Тихоокеанского региона, где в июле число прибытий было ниже уровня 2019 года на 95%. На Ближнем Востоке падение составило 82%, в Европе и Африке – 77%, на обоих американских континентах – 68%. В то же время, по данным UNWTO, некоторые небольшие острова в Карибском регионе, Африке, Азии и небольшие европейские страны показали в июне и июле результаты лучше, чем даже до пандемии.

"Улучшение связано с тем, что многие страны, чаще всего расположенные в Европе и обеих Америках, начали открывать границы для зарубежных туристов. Ослабление ограничений для туристов с прививками способствовало постепенному восстановлению мобильности в Европе и других частях мира. Но не в азиатских странах, где большинство направлений остается полностью закрытыми", — говорится в сообщении UNWTO.

По данным организации, доходы некоторых стран от туризма также выросли и даже достигли уровня 2019 года. Например, Мексика получила от зарубежных туристов в июле 2021 года на 2% больше доходов, чем в том же месяце до пандемии.

"Большинство экспертов UNWTO (45%) по-прежнему считают, что международный туризм вернется к уровню 2019 года только в 2024 году или даже позже. Почти столько же (43%) предполагают, что это произойдет уже в 2023 году. При этом более пессимистичные прогнозы делаются для стран Азиатско-Тихоокеанского региона. А на Ближнем Востоке полное восстановление может произойдет уже в 2022 году", — подчеркивают в организации.