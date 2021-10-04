Пользователи Instagram и WhatsApp испытывают трудности при использовании приложения, у Facebook не открывается сайт.
По данным DownDetector, проблемы начались около 18:13 мск. В частности, сбой затронул жителей России и США.
Пользователи Instagram и WhatsApp испытывают трудности при использовании приложения, у Facebook не открывается сайт.
По данным DownDetector, проблемы начались около 18:13 мск. В частности, сбой затронул жителей России и США.
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