"4 октября задержана женщина 1977 года рождения, являющаяся индивидуальным предпринимателем. Ей предъявлено обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей, в виде предоставления экскурсионных полетов на вертолете Robinson R-44 с аэродрома "Мячково", последствием которого явилась смерть трех человек", — говорится в сообщении пресс-службы СК, поступившем в понедельник в "Интерфакс".

В ведомстве отметили, что "вину в инкриминируемом преступлении обвиняемая не признала".

"В ближайшее время судом будет рассмотрено ходатайство органов следствия об избрании ей меры пресечения", — добавили в пресс-службе, не уточнив имен задержанной и погибших.

Как сообщалось, накануне вертолет Robinson с тремя людьми на борту, включая пилота, разбился в лесополосе в населенном пункте ЗИЛ-городок городского округа Лыткарино.

Возбуждено дело о нарушении правил безопасности полетов (ст. 263 УК РФ — ИФ) и по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни потребителей, повлекших смерть двух или более лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ).