"Глава региона Казбек Коков и глава Ростуризма Зарина Догузова обсудили потенциал развития туризма в республике – от горнолыжных курортов до бальнеологии, гастро- и этнокультурного туризма. Догузова подчеркнула, что за последние два года отмечен рост туристического потока в регион почти в два раза. С начала 2021 года Кабардино-Балкарию уже посетило более 500 тыс. человек, включая однодневные визиты", — говорится в сообщении.

Отдельное внимание на встрече было уделено безопасности на маршрутах повышенной сложности в связи с трагическим инцидентом на Эльбрусе. По словам Догузовой, Ростуризм ведет работу по созданию нормативной базы к недавно принятому закону об аттестации экскурсоводов и гидов-проводников в целях регулирования деятельности инструкторов-проводников, работающих на опасных маршрутах.

Как отметила глава Ростуризма, одной из приоритетных задач в регионе является создание туристической инфраструктуры, строительство современных отелей, обустройство туристически привлекательной городской среды в Нальчике и на загородных территориях, формирование новых маршрутов, адаптированных под запросы современного туриста.

Также она провела совещание с представителями турбизнеса, обсудила развитие бальнеологического курорта "Нальчик" и археолого-туристического комплекса "Верхняя Балкария".

23 сентября группа из 19 альпинистов начала восхождение на Эльбрус. После ухудшения погоды они запросили помощь спасателей. Во время спуска пять человек погибли. По предварительным данным, причиной гибели людей стало переохлаждение. Остальные альпинисты были найдены живыми и эвакуированы спасателями, 11 из них были госпитализированы. Нальчикский городской суд арестовал организатора восхождения на Эльбрус Дениса Алимова до 26 ноября 2021 года.