"Мы договорились с учредителями "Интурмаркета", что создаем новый формат – "Интурмаркет. Осень", который ежегодно будет проходить в Крыму в октябре-ноябре, в преддверии Нового года и всего нового сезона, обеспечивая возможность ранних продаж и определения тенденций последующего периода", — пояснил министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко.

По словам директора международной туристической выставки "Интурмаркет" Ольги Хоточкиной, на выбор Крыма как места проведения форума повлиял большой потенциал туристического рынка республики.

Организаторы рассчитывают, что "Интурмаркет. Осень" станет крупнейшим ежегодным мероприятием, посвященным туристическим возможностям Крыма и других регионов РФ, для представителей туриндустрии со всей России. Для тех, кто не сможет посетить форум очно, будут доступны онлайн-трансляции.

Хоточкина добавила, что уже определены даты проведения весенней международной туристической выставки "Интурмаркет": она состоится 12-14 марта 2022 года в центрально-выставочном комплексе "Экспоцентр" на Красной Пресне в Москве.

Предыдущая выставка "Интурмаркет" прошла с 1 по 3 апреля 2021 года. На ней работали более 890 участников из 12 стран мира и 72 регионов России. За три дня выставку посетили около 14 тыс. представителей российского и зарубежного турбизнеса.