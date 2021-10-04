При этом IАТА ухудшила прогноз убытков отрасли в 2021 году ($51,8 млрд против апрельского прогноза $47,7 млрд) и пересмотрела в худшую сторону оценку потерь за 2020 год ($137,7 млрд против апрельских $126,4 млрд).

Ожидается, что общее количество пассажиров в 2021 году достигнет 2,3 млрд человек (в апреле IATA прогнозировала 2,4 млрд), а в 2022 году этот показатель вырастет до 3,4 млрд, что соответствует уровню 2014 года, но значительно ниже 4,5 млрд пассажиров, перевезенных в 2019 году.

IATA также ожидает продолжение устойчивого спроса на грузовые авиаперевозки.

"Мы уже прошли самую глубокую точку кризиса. Хотя серьезные проблемы остаются, путь к восстановлению становится все более очевидным", — сказал генеральный директор IATA Вилли Уолш, чьи слова приводятся в сообщении.