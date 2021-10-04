В частности, в регионе запрещается проведение массовых мероприятий с количеством участников более 500 человек. Исключение составляют массовые мероприятия в организациях образования, культуры и спортивные мероприятия с максимальным числом зрителей не более 50% от общей вместимости зала.

"Проведение всех массовых мероприятий допускается при обеспечении пропуска на них лиц, имеющих действующий QR-код, подтверждающий наличие профилактической прививки от COVID-19 или о перенесённой в последние 6 месяцев новой коронавирусной инфекции", — говорится в сообщении.

Соответствующие изменения внесены в указ губернатора Владимирской области от 17.03.2020 "О введении режима повышенной готовности", направленный на противодействие распространению COVID-19.

Ранее сообщалось, что замглавы Минздрава РФ Олег Гриднев с группой медиков выехал во Владимирскую область для помощи местным врачам в условиях распространения коронавируса. В ходе поездки специалисты посетят медучреждения в разных районах Владимирской области для оценки общего качества медпомощи, а также лечения и профилактики коронавируса в условиях пандемии, организации вакцинации жителей от COVID-19.

Во Владимирской области за прошедшие сутки лабораторно подтверждено 223 новых случая заболевания COVID-19. Всего в области зарегистрировано 55 114 случаев заболевания COVID-19, из них 1 989 летальных случаев. По состоянию на 4 октября в медорганизациях региона развернуто 1879 коек для пациентов с коронавирусной инфекцией, 92,2% из них занято.