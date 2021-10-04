"Несмотря на целый ряд позитивных моментов, есть вопросы, которые пока не решены. Конечно, одной из главных проблем остается недофинансирование соответствующих целевых программ. Штука эта хроническая, поскольку мы неоднократно к этой теме обращались. Но, тем не менее, эта проблема сохраняется. И это существенно затягивает сроки реализации этих решений. В реконструкции и дооснащении нуждается большинство пунктов пропуска, практически, более чем три четверти, 85%", — заявил Медведев на совещании по проблематике обустройства российской границы.

Это, по его словам, требует не только выделения дополнительных средств, но и контроля за их своевременным освоением и эффективным использованием.

В связи с этим Медведев обратил внимание на необходимость проведения конкурсных процедур в соответствии с установленными правилами.

"Ряд положений программы (развития пограничных пунктов) реализуется слишком медленно, это относится к внедрению более современных систем пропуска людей и товаров. В том числе, я имею в виду оснащение пунктов пропуска техническими комплексами системы мер для паспортного контроля. А также оборудование, которое распознаёт и передаёт таможенным органам сведения о номерных знаках автотранспорта, который пересекает границу", сказал Медведев.

По его словам, "очевидно, что состояние пограничной инфраструктуры должно быть приведено в нормальное, надлежащее современному развитию положения дел состояние, которое должно позволить максимально эффективно бороться с различными нарушениями, преступлениями, включая незаконное пересечение границы".