"В последнее время в аэропортах Египта наблюдается рост случаев, связанных с попытками провоза российскими гражданами запрещенных предметов, в том числе гильз и патронов. Порой только благодаря оперативному вмешательству российских консульских сотрудников местные компетентные органы ограничиваются депортацией нарушителей из страны", — говорится в сообщении департамента.

Как подчеркивают дипломаты, согласно египетскому законодательству, попытка ввоза, вывоза или использования запрещенных предметов, товаров или веществ может привести не только к их безвозвратному изъятию и взысканию крупного штрафа, но и к лишению свободы.

В консульском департаменте россиянам рекомендуют при планировании поездки в Египет ответственно подходить к формированию багажа и заранее ознакомиться с информацией об основных правилах таможенного контроля в Египте, размещенной на сайте Генконсульства РФ в Хургаде.