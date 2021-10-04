"Нам поступили заявки от 82 субъектов РФ на 1,1 трлн рублей, что более чем в два раза превышает установленные лимиты. Это говорит об очень емком потенциале развития разных сфер инфраструктуры и связано с высокими темпами строительства нового жилья и реализацией нацпроекта "Жилье и городская среда", — заявил Хуснуллин.

Как отмечается, заявки на кредиты в рамках установленных для регионов лимитов поданы на общую сумму 485,4 млрд рублей. Эти средства будут направлены на строительство инфраструктуры и позволят обеспечить ввод около 70 млн кв.м нового жилья. Заявки от 35 субъектов сверх лимита (суммарно на 623,7 млрд рублей) будут рассмотрены в рамках конкурса.

На конец сентября правительственная комиссия приняла решение по заявкам от 31 региона и одобрила выдачу примерно 205,8 млрд рублей. Среди принятых проектов — строительство инженерных сетей и дорог, модернизация транспортной системы, защита окружающей среды, развитие туристической сферы и социальной инфраструктуры и пр.

Так, в Челябинске планируют построить сеть метротрамвая за 11,5 млрд рублей, а в Ростове-на-Дону — модернизировать имеющуюся трамвайную инфраструктуру (15,4 млрд рублей). В Калужской области построят канатную дорогу от Музея космонавтики в Квань (более 1,1 млрд рублей), в Калининградской области — прибрежный туристический кластер (около 3 млрд рублей).

"С учетом поступивших заявок мы фактически имеем задел для продолжения программы еще на 500 млрд рублей, о чем говорится в поручении президента. Сегодня мы прорабатываем параметры, механизмы и источники финансирования с целью продления программы инфраструктурных бюджетных кредитов", — отметил Хуснуллин.

В начале года в своем послании Федеральному собранию президент Владимир Путин заявил, что регионы РФ смогут получать инфраструктурные бюджетные кредиты по ставке не более 3% годовых и сроком погашения 15 лет. Он отметил, что на эти цели до конца 2023 года планируется предусмотреть не менее 500 млрд рублей.

Среди целей, на которые можно будет направить займы, документ предусматривает также покупку нового городского транспорта и другие проекты, связанные с развитием территорий. Сроки подачи заявок ограничены 1 октября 2021 года, а срок их утверждения — 1 ноября.