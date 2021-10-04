"На очередном заседании оперативного штаба по противодействию коронавирусной инфекции отмечалось, что ситуация в регионе очень напряженная. Было рекомендовано ужесточить ряд профилактических мер. Правительством было подготовлено и принято соответствующее постановление", — сказал Лысков.

Так, со вторника, 5 октября, в области приостанавливается работа детских игровых комнат и детских развлекательных центров любой тематической направленности. К ним относятся клубы, центры, студии, комплексы, площадки и "интерактивные музеи". Кроме того, с 5 октября запрещается проводить розыгрыши призов и презентации товаров в ТЦ и других торговых организациях.

"С 8 октября посещать кафе, рестораны, столовые и иные места общепита смогут только лица, имеющие QR-код о вакцинации или о перенесённом коронавирусе, но не более 6 месяцев с момента выздоровления. При этом данный запрет не будет распространяться на гостиницы и отели, которые обслуживают туристов из других регионов страны", — отметил Лысков.

С 1 ноября в перечень мест, где посещение будет разрешено по QR-кодам, добавят бассейны, фитнес-центры, театры, филармонии, концертные залы, кинотеатры.

Кроме того, в регионе продолжает действовать масочный режим для граждан старше 65 лет. Этот режим сохраняется для общественного транспорта, всех видов торговли и предприятий обслуживания.

"В минувшие два дня в области фиксировалось максимальное количество случаев заболевания коронавирусом с начала пандемии — 268 и 270 человек. Эти показатели заметно превышают статистику двух предыдущих пиков распространения COVID-19. Зимой в декабре 2020 года максимум заболевших составил 225 человек, а в этом июле — 240 человек", — сообщил пресс-секретарь губернатора.

По его словам, в статистике за последние сутки, как и прежде, много пенсионеров — 81 человек, а также 78 неработающих граждан. Кроме того, за два дня заболели 30 непривитых медиков.

Всего же с начала пандемии в области выявлено 55 тыс. 879 случаев коронавируса, 50 тыс. 12 человек выздоровели, умерли — 798, остаются под медицинским наблюдением — 11 тыс. 523 человека.

Этот осенний рост заболеваемости был предсказуем из-за окончания сезона отпусков, начала учебы в вузах и школах, завершения дачного сезона. К сожалению, отмечается и снижение темпов обязательной и добровольной вакцинации, заключил Лысков.