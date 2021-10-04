"Тульские музеи демонстрируют положительную динамику посещаемости. В среднем, это 20% ежегодного прироста, даже в условиях COVID-ограничений. Таким образом, созданные в регионе музеи являются драйвером для дальнейшего развития туристической инфраструктуры, креативных индустрий", — приводит слова Рыбкиной пресс-служба облправительства.

По словам министра, Тула вместе с Москвой и Санкт-Петербургом входит в тройку лидеров по развитию музейной отрасли, город признан региональной музейной столицей — это уникальная по концентрации исторических имен, событий, российских брендов территория. В Тульской области расположено много усадеб, связанных с историческими личностями. Это пять федеральных музеев, а с учетом их филиалов — около 20 музеев.

Министр рассказала также о возрождении в Туле Казанской набережной и создании в историческом ядре уникального Музейного квартала.

"Музейный квартал в Туле — это крупнейший межмузейный проект в новейшей истории России, связанный с восстановлением, реновацией и приспособлением для современного использования исторического центра Тулы. На сегодня в него входят 12 музеев, среди них филиалы Государственного исторического музея, Музея-заповедника В.Д. Поленова, Музея-заповедника "Ясная Поляна", Музея-заповедника "Куликово поле", Тульского государственного музея оружия. Следующий проект в Музейном квартале будет подготовлен Государственным центральным театральным музеем имени А.А.Бахрушина", — подчеркнула Рыбкина.

Драйверами развития для местных музеев являются событийные мероприятия, это в том числе международные фестивали "Толстой" и "Фанфары Тульского кремля", международный День пряника, проект "Кремлевская опера" и другие мероприятия.

Также подготовлена программа развития территории кластера "Куликово поле" в рамках предстоящей подготовки к 650-летию Куликовской битвы.

Ранее сообщалось, что Тульская область к 2030 году сможет принимать до 2 млн туристов ежегодно в условиях развития инфраструктуры и сферы услуг в туристической отрасли региона.

По данным областного правительства, в 2020 году Тульскую область посетили более 1 млн туристов.