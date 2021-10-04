Как следует из письма, копия которого есть в распоряжении портала "Интерфакс-Туризм", корпорация получает многочисленные обращения отельеров по разработанным ФАС законопроектам.

Ранее сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) представила на общественное обсуждение проекты законов, которые запрещают реализацию гостиничных услуг по ценам, превышающим установленные государством предельные значения во время проведения особо значимых международных мероприятий. Гостиницы будут обязаны доводить до сведения потребителей информацию о размерах предельных цен на гостиничные услуги, в том числе на своих сайтах. За невыполнение этого требования им грозит штраф для должностных лиц – до 50 тыс. руб., для ИП и юридических лиц – до двукратного размера излишне полученной выручки.

"Предприниматели крайне обеспокоены данной законодательной инициативой, которая вводит государственное регулирование в абсолютно рыночной отрасли... Во всем мире в период крупных мероприятий или высокого сезона повышается стоимость размещения в отеле и других сопутствующих товаров и услуг. ...Выручка, полученная в период высокого спроса, позволяет компенсировать неполную загрузку и уменьшение цены в низкий сезон", — подчеркивается в письме.

Глава "МСП" также напоминает, что высокая конкуренция между отелями позволяет избежать ценового сговора на рынке и предлагать участникам мероприятия выбор вариантов размещения. Кроме того, окупаемость гостиничного бизнеса в России – одна из самых невысоких.

"Государственное регулирование цен в целом негативно повлияет на планы развития туристской инфраструктуры и туристическую привлекательность России. Исходя из вышеизложенного, АО "Корпорация "МСП" разделяет обеспокоенность субъектов малого и среднего предпринимательства и концептуально не поддерживает указанные проекты федеральных законов", — говорится в документе.

Ранее против разработанных ФАС законопроектов выступили представители общественных организаций в сфере туризма и гостиничного бизнеса. Они направили письмо с просьбой не поддерживать инициативу главе правительства Михаилу Мишустину.