"Мы готовы возобновить сообщение с миром и хотим предупредить наших клиентов, что им будет необходимо для полетов в тот момент, когда мы снова начнем международные рейсы. Быть привитым от коронавируса – это новая реальность международных путешествий, многие популярные направления уже объявили, что не будут принимать туристов без прививок. Чем быстрее мы все получим вакцину, тем быстрее новозеландцы смогут полететь в такие места, как Нью-Йорк, Ванкувер или Токио", — цитирует пресс-служба перевозчика исполнительного директора авиакомпании Грега Форана.

По его словам, все пассажиры старше 18 лет должны будут представить сертификат о вакцинации либо медицинскую справку о том, что им нельзя сделать прививку. При этом требование обязательной вакцинации коснется не только пассажиров, но и всех членов экипажа на всех рейсах.

"У всех, кто планирует отправиться в путешествие в следующем году, есть достаточно времени для вакцинации. Мы продолжаем работать над внедрением IATA Travel Pass, который разработала Международная ассоциация воздушного транспорта", — добавил Форан.

IATA Travel Pass – это приложение, которое будет сравнивать информацию о состоянии здоровья пассажира и детали перелета, чтобы сотрудники аэропорта или авиакомпании могли убедиться, что пассажиру разрешен перелет данной авиакомпанией в то место, куда он собирается.