Аналогичное решение было принято и в менее крупных американских авиаперевозчиках — Alaska Airlines и JetBlue.

Упомянутые компании предоставляют услуги авиаперелётов и грузовых воздушных перевозок правительству, что делает их государственными подрядчиками, и тем самым распространяет на них приказ президента Байдена об обязательной вакцинации среди сотрудников компаний, работающих с государством, пишет AP.

Паркер в своем письме сообщил, что American Airlines все еще работает над условиями вводимого требования, но уже сейчас очевидно, что те, кто откажется вакцинироваться, не будут допущены к работе в компании. По оценкам союза пилотов, в American Airlines не сделали прививки от коронавируса около 30% пилотов.

Таким образом American Airlines станет второй крупной авиакомпанией США, введшей обязательную вакцинацию, после United Airlines.

В то же время, в Delta Air Lines — другом крупном авиаперевозчике, еще не приняли решение об обязательной вакцинации, сообщил главный исполнительный директор Эд Бастиан.

Он также отметил, что компания проводит консультации с правительством по вопросу определения того, какие меры необходимо ввести, чтобы сотрудники соответствовали государственным требованиям вакцинации.

Бастиан полагает, что к ноябрю около 90% работников Delta Air Lines сделает прививки от COVID-19, так как компания приняла решение взимать дополнительно по $200 в месяц с каждого не вакцинированного сотрудника.