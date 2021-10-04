Рейсы будут выполняться на регулярной основе с частотой один раз в две недели на лайнерах Boeing-777-300ER.

Первый рейс состоялся 3 октября, в этом месяце запланировано ещё 2 вылета. "Также сформирована программа на осенне-зимний сезон", — отмечается в сообщении.

Оператором туристических путёвок выступает компания Anex Tour.

Как сообщалось, Россия с 27 августа сняла ограничения на регулярные и чартерные полёты в Доминиканскую республику.

AZUR air выполняет рейсы по заказу туроператоров, стратегическим партером является Anex Tour.