"ДОМ.РФ проведет аукцион по продаже имущественного комплекса бывшего пансионата в экологически чистом районе новой Москвы — в деревне Шаганино. В лот входят 23 здания общей площадью 14,3 тыс. кв.м и два земельных участка общей площадью 28,15 га. Начальная цена лота — 168,6 млн рублей", — говорится в сообщении.

Пансионат "Известия" расположен на берегу реки Пахры на территории Троицкого административного округа (35 км от МКАД, 6 км от Калужского шоссе, 15 км от Троицка). Вокруг — лес и частная застройка.

Будущий покупатель также сможет открыть на этой территории оздоровительный комплекс.

Заявку на участие в аукционе можно подать до 29 ноября 2021 года. Торги назначены на 3 декабря.