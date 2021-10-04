"Выставка "Величайший драматург" позволит проследить ключевые интерпретации произведений Достоевского от самых известных постановок начала XX века до начала XXI века", — говорится в сообщении.

Ведомство отмечает, что сценическое воплощение романов, повестей и рассказов писателя проиллюстрировано театральными афишами, эскизами костюмов и декораций, макетами и фотографиями спектаклей.

Мероприятие проводится в сотрудничестве с Государственным центральным театральным музеем имени А.А. Бахрушина.

Выставка будет работать до 24 октября 2021 года.