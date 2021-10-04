"Там нужно было оформить определенный пакет документов по определенному правилу, сейчас дооформлены, вносятся, те разногласия, которые были, все сняты. Поэтому производственные площадки и регистрирующая компания в течение недели-полутора должны довнести весь пакет документов и начнется дальнейший процесс", — сказал Мурашко в ходе пленарной сессии форума "Биотехмед".

По словам министра, претензии ВОЗ касались лишь сформированных для регистрации вакцины документов.

"К продукту претензий нет, были вопросы по досье. На каждый фармацевтический продукт формируется пакет документов, который проходит оценку экспертами, они дают по ним заключения, в том числе контролируя сам процесс клинических исследований, производственной части, контроля качества и так далее. Каждая страна имеет свою форму досье, в РФ и пяти странах в рамках ЕврАзЭс существуют свои подходы к регистрации. Здесь продукт прошел проверку качества, вопрос в том, чтобы сформировать (пакет документов — ИФ)", — отметил Мурашко.

Ранее в субботу Мурашко по итогам переговоров с председателем ВОЗ Тедросом Гебрейесусом сообщил, что все барьеры, препятствовавшие признанию организацией "Спутника V", устранены, и для одобрения необходимо лишь завершить некоторые административные процедуры.

"Компании-заявителю, которая занимается регистрацией вакцины "Спутник V" на площадке ВОЗ, необходимо подписать ряд документов, предоставить ряд дополнительных бумаг, это все-таки административная процедура, и будет рассматриваться", — сказал Мурашко.

Вакцина "Спутник V" разработки центра им. Гамалеи Минздрава России зарегистрирована уже в 70 странах с общим населением более 4 млрд человек.