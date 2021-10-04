Турпоток в Анталью за 9 месяцев вырос на 173% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 7,02 млн человек. В сентябре 2020 года провинцию посетили чуть больше миллиона туристов, в этом году турпоток за первый месяц осени вырос до 1,7 млн гостей.

Больше всего туристов с января по сентябрь 2021 года приехали из России – 2,7 млн человек. На втором месте Украина с 1,1 млн путешественников. Замыкает тройку лидеров Германия, откуда приехали 884,8 тыс. туристов.

Как отмечает портал, 23 сентября в Анталью возобновились рейсы из Великобритании, поэтому начало расти количество британских туристов.