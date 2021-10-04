"Руководители авиакомпаний предупреждены о том, что в случае неисполнения мероприятий, предложенных с целью исключения повторяемости авиационных происшествий по аналогичным причинам — столкновения исправных воздушных судов с земной и водной поверхностью в управляемом полете, Росавиацией будут приниматься упредительные меры по ограничению коммерческой деятельности эксплуатантов, вплоть до аннулирования сертификатов", — сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства в понедельник.

В Росавиации связали участившиеся авиакататсрофы с качеством менеджмента в российских авиакомпаниях.

Как заявил на профильном совещании в Москве замглавы ведомства Олег Сторчевой, анализ авиапроисшествий текущего года показал, что причины ошибок и нарушений рядового летного состава свидетельствуют о неблагополучной ситуации с управлением персоналом, о низком уровне трудовой и корпоративной дисциплины, а также культуры безопасности полетов.

"Говоря о персональной ответственности командира воздушного судна за безопасное завершение полета, надо признавать персональную ответственность генерального директора за создание всех без исключения условий, чтобы члены экипажа и другой подчиненный персонал даже не сомневались в необходимости выполнять установленные правила. Нарушения правил полетов, особенно сознательные, однозначно свидетельствуют о неспособности или нежелании высшего руководства смотреть в будущее своей организации" — привели в пресс-службе слова Сторчевого.

С августа 2021 года Росавиация проводит проверку 35 авиапредприятий. Уже проведены 20 выездных проверок эксплуатантов и в настоящее время проводятся выездные проверки еще трех.

"В ходе проверок эксплуатантов были выявлены несоответствия требованиям федеральных авиационных правил, основными из которых явились: слабая организация работы и управления должностных лиц, формальное прохождение предварительных подготовок при организации и выполнении полетов, неудовлетворительное поддержание летной годности воздушных судов, несвоевременное прохождение периодической подготовки и квалификационных проверок членов кабинных экипажей", — сказали в пресс-службе.

С начала лета в России участились авиакатастрофы. Причиной сразу нескольких из них стало столкновение воздушных судов со склонами сопок. В частности, 6 июля разбился самолет Ан-26, выполнявший рейс из Петропавловска-Камчатского в Палану, 12 августа на Камчатке разбился вертолет Ми-8, 22 сентября в Хабаровском крае разбился самолет Ан-26.