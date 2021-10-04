"Аэропорт "Симферополь" впервые в своей истории в течение календарного года обслужил 6 миллионов пассажиров. В 2021 году существенно обновлены все исторические рекорды: по пассажиропотоку, географии полетов, количеству обслуживаемых рейсов", — сказал генеральный директор ООО "Международный аэропорт "Симферополь" Евгений Плаксин.

Самолет авиакомпании "Россия" из Сочи, на котором прилетел в Крым юбилейный пассажир, в понедельник встретили на перроне водяной аркой.

Как уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе авиаузла, ранее годовой максимум по пассажиропотоку составлял 5,2 млн пассажиров. Такая цифра была достигнута в 2016 году.

"Турпоток этого года, равно как и пассажиропоток аэропорта Симферополь, уже стали рекордными за всю историю курортного Крыма", — отметил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко, которого цитирует пресс-служба аэропорта.

Как сообщалось ранее со ссылкой на главу Крыма Сергея Аксенова, турпоток в Крым за 9 месяцев вырос на четверть к допандемийному показателю, до 8,3 млн человек.

Крым побил постсоветский годовой рекорд по приему туристов в середине сентября. Предыдущий рекордный показатель был достигнут в 2019 году — 7,43 млн человек. За 2020 год, когда вводились строгие ограничения из-за распространения коронавируса, в Крыму отдохнули 6,3 млн туристов, что на 15% меньше.