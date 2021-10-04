Первый рейс в Ла-Роману 2 октября выполнила AZUR air, а 3 октября самолет авиакомпании Nordwind вылетел в Пунта-Кану — впервые за семь последних лет. Отмечается, что оба воздушных судна полетели в Доминикану с полной загрузкой.

Чартерные рейсы в Ла-Роману и Пунта-Кану запланированы на широкофюзеляжных самолетах Boeing 777 вместимостью около 500 пассажиров каждый. Планируемое количество рейсов не уточняется.

По данным пресс-службы, ранее полеты из "Кольцово" в Ла-Роману выполнялись в зимнюю навигацию 2019/2020. Рейсы в Пунта-Кану отсутствовали в расписании екатеринбургского аэропорта с 2014 года.

В настоящее время из Екатеринбурга осуществляются рейсы по 35 зарубежным маршрутам. Среди них курортные направления — Анталья, Даламан, Бодрум, Хургада, Шарм-эль-Шейх, Дубай, Шарджа и другие.

РФ возобновила регулярное авиасообщение с Доминиканой с 9 августа. Оперштаб РФ разрешил выполнять три рейса в неделю из Москвы в Пунта-Кану, Ла-Роману и Пуэрто-Плата. С 27 августа все ограничения на регулярные и чартерные полеты были отменены. После этого цены на туры стали снижаться, что, как сообщали в АТОР, привело к росту спроса.