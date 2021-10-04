"Предполагается, что фестиваль станет ежегодным региональным праздником для профессиональных рыбаков", — приводятся в сообщении слова министра рыбного хозяйства края Андрея Здетоветского.

Он пояснил, что в основу фестиваля легла дата первой промысловой экспедиции судов Базы активного лова из Петропавловска в район Олюторского залива.

"8 октября 1936 года был совершен первый промысловый рейс камчатских судов активного флота, ловивших в открытом море кошельками и дрифтерными сетями. Со дня этого события прошло 85 лет", — сказал Здетоветский.

Фестиваль приурочен и к 125-летию зарождения промысла на Камчатке.

"Летом 1896 года Русское товарищество котиковых промыслов заготовило на арендованном в районе Усть-Камчатска промысле первую партию соленой чавычи в бочках, предназначенной для продажи на внешнем рынке. Это событие также принято считать одной из отправных точек в истории рыбной промышленности полуострова", — рассказал глава краевого Минрыбхоза.

В ходе фестиваля пройдут деловые, познавательные и развлекательные мероприятия.

"Так, 9 и 10 октября в Камчатском выставочно-туристическом центре пройдет ярмарка рыбной продукции. Кроме того, будут организованы экскурсии школьников морских классов на береговые перерабатывающие заводы, дни открытых дверей в КамчатГТУ и Морском энергетическом колледже, проведение конкурса на звание "Лучший по профессии в рыбной отрасли", — сказал краевой министр.

17 октября пройдет торжественный митинг, посвященный памяти погибшим морякам и рыбакам Камчатки.

Планируется, что фестиваль станет ежегодным и будет проводиться во вторую пятницу октября. День рыбака, который традиционно проходит в июле, также будет отмечаться.

По данным пресс-службы, в рыбной отрасли Камчатки трудится свыше 16 тысяч человек, большинство из которых — жители полуострова.