"В 2021 году на курорте отдохнули уже 5,7 миллионов туристов. Цифры превышают рекордный для Сочи допандемийный 2019 год на 6,3%. Один из главных показателей успешного курортного сезона в Сочи — поступления в бюджет. По итогам 9 месяцев текущего года доходы от санаторно-курортной отрасли составили уже свыше 1 млрд рублей", — написал в воскресенье в телеграме мэр Сочи Алексей Копайгородский.

"Мы рассчитываем, что турпоток будет сохраняться и по итогам года составит 6,8 миллионов человек", — отметил он.

По данным мэра, в сентябре Сочи принял 700 тыс. туристов. "В первый осенний месяц турпоток оказался выше прогнозов. Санатории Сочи сейчас загружены в среднем на 84%. И номера в официальных средствах размещения забронированы на ближайшие три месяца", — подчеркнул градоначальник.

По его словам, продолжают работу все основные объекты размещения, туристического показа, проводятся экскурсии.

"Мониторинг заполняемости санаториев, пансионатов, отелей, мини-гостиниц и гостевых домов, прошедших обязательную классификацию, проводится в Сочи на постоянной основе. Учет туристов проводится также по косвенным показателям: динамика потребления продуктов питания организациями санаторно-курортного комплекса, объем услуг розничной торговли, пассажиропоток по аэропорту и железнодорожным вокзалам, динамика численности занятых в отрасли специалистов. На следующей неделе в Сочи открываются 25 зимних пляжей", — написал Копайгородский.