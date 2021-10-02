Отмечается, что наградами отмечены инициативы из разных регионов. Так, премии присуждены проекту "Отдых без границ" для людей с инвалидностью, проекту по развитию туристических территорий "Пора путешествовать по России", музею "Вулканариум" на Камчатке, проекту "Бурятия — больше чем Байкал", направленному на продвижение региональных туров, цифровым проектам для туристов и туристического бизнеса "Знай наше", "Клубу путешествующих по России RussiaTravel.club" и другим проектам.

Лауреаты премии, помимо почётных знаков и дипломов, получат вознаграждение в размере 1 млн рублей, говорится в сообщении пресс-службы.

Победители определены по результатам отбора, которым занимался специальный межведомственный совет, отметили в правительстве. При отборе учитывалась социальная и экономическая значимость проекта, его вклад в развитие туризма и индустрию гостеприимства.