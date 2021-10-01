"Субсидии предоставляются в целях возмещения расходов, понесенных туроператорами, зарегистрированными на территории Российской Федерации, в связи с организацией программ внутренних коммерческих чартерных воздушных перевозок пассажиров, выполненных по заказу туроператора с 1 июня 2020 г.", — говорится в документе, определяющим порядок и сроки приема заявок.

Общий объем субсидий, на которые могут рассчитывать туроператоры, составляет 1,2 млрд рублей. Субсидии будут предоставляться при условии, что минимальное количество парных рейсов между пунктами отправления и назначения составит не менее шести, а минимальная численность туристов, которым оказаны услуги по перевозке авиатранспортом в составе турпакета, — не менее 300 человек.

В правилах предоставления субсидий также говорится, что воспользоваться перевозкой в составе турпакетов с 1 июня по 2020 года по 31 декабря 2021 года должны не менее 70 тыс. туристов.Документ определяет требования к туроператорам, которые могут претендовать на субсидии, и перечень документов, которые необходимо приложить к заявке.

Ведомство будет проверять заявки в течение 15 рабочих дней после окончания срока приема. Затем их рассмотрит рабочая группа, после чего информация о принятых и отклоненных заявках, а также о размере выделяемых субсидий, будет размещена на сайте Ростуризма. С туроператорами, чьи заявки будут приняты, ведомство заключит соглашения.

В 2020 году туроператоры при поддержке Ростуризма начали запускать чартерные программы в регионы России, куда прежде не было массового потока туристов — в Бурятию, на остров Сахалин, в Мурманскую, Тюменскую области, в Хакасию, на Алтайский край, в Калининградскую область и другие.