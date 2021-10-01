На сайте мэрии сообщается, что в воскресенье утром стартуют авто-мотопробег и легкоатлетический пробег из Колы в Мурманск. Кроме того, на Семеновском озере состоится заплыв "моржей" на 105 метров, приуроченный к юбилею.

В центре города будут работать спортивные площадки. Желающие смогут попробовать свои силы в гиревом спорт, кроссфите, хоккее и других видах спорта. Для жителей и гостей Мурманска выступят коллективы и артисты из Заполярья, Санкт-Петербурга, для детей будут работать аттракционы.

Кроме того, в юбилейный День города состоятся показательные выступления морской пехоты, кинологов, пройдут сражения рыцарей и будет действовать выставка техники и исторического оружия.

Также в программе выступления команд КВН, ярмарки, мастер-классы, кукольный театр, научное шоу, говорится в сообщении.

Завершится праздник шоу дронов и выступлением приглашенных популярных артистов.

Мурманск был образован в 1916 году и стал последним из новых городов в Российской империи. До 1917 года назывался Романов-на-Мурмане.