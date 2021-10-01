"Можно сказать, что из-за пандемии коронавируса количество прибытий в Азербайджан сократилось на 80%. Россия лидирует среди других стран по числу посетителей Азербайджана. После открытия границ статистика начала улучшаться. С 10 июня по текущий месяц около 70 тыс. россиян уже посетили Азербайджан", — сказала Ахундзаде в рамках пресс-конференции в Екатеринбурге в пятницу.



Ранее советник председателя Государственного агентства по туризму страны Кенан Гулузаде в ходе пленарной сессии VI Каспийского медиафорума сообщал, что Азербайджан в январе-августе 2021 года принял 158 тыс. российских туристов против 932 тыс. за аналогичный период в 2019 году.