"Раннее бронирование началось. Достаточно активно и объективно раннее бронирование сегодня — это в массе своей Россия. Можно сказать о том, что свыше 80% от общего объема — это РФ", — сказал Осауленко на пресс-конференции в Екатеринбурге в пятницу.

По его словам, в основном раннее бронирование на новогодние праздники россияне приходится в основном на север страны, а также на горнолыжный кластер "начиная от Сахалина и Камчатки, заканчивая Мурманском".

"Что касается зарубежных направлений, тут сложно характеризовать. Турист опасается делать раннее бронирование по "зарубежке". У себя в стране мы прекрасно понимаем, что, если какие-то регионы будут вводить определенные меры более жесткие, тем не менее между регионами внутри страны административные границы не закроются. Будет ужесточение неких технических норм и требований, тем более, что мы постоянно слышим, что локдаунов в нашей стране не будет", — пояснил эксперт.