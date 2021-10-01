В частности, 9,3 млрд руб. планируется направить на программу поддержки перевозок между регионами в обход Москвы (такая же сумма заложена на 2023 и 2024 гг.), 12,3 млрд руб. — на полеты между европейской частью страны и Дальним Востоком, Крымом и Калининградом (столько же в 2023-24 гг.). Еще 5,9 млрд руб. может быть выделено на поддержку в 2022 году единой дальневосточной авиакомпании "Аврора", следует из проекта бюджета (в 2023 году — 7,1 млрд руб., в 2024 году — 7,85 млрд руб.).

В бюджете-2021 на субсидирование авиаперевозок было заложено около 14,9 млрд руб. Но фактически, с учетом дополнительно выделенных в течение года субсидий, авиакомпании получили 21,4 млрд руб., сообщали ранее в Минтрансе РФ. Глава ведомства Виталий Савельев называл эту сумму рекордной: "Это очень большие деньги, мы впервые такую субсидию имеем. В прошлом (2020-м — ИФ) году чуть больше 15 млрд руб. было".

В проекте бюджета-2022 не предусмотрены субсидии на запущенную в этом году программу поддержки так называемых семейных перелетов по России — на нее было выделено 1,3 млрд руб. Вместе с тем по 1,2 млрд руб. в ближайшие три года РФ планирует направлять на субсидирование внутренних туристических рейсов. Эта программа, которая предполагает выделение субсидий туроператорам через Ростуризм, заработала также в этом году, на нее уже было направлено 1,2 млрд руб.