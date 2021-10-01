Летать на этом направлении планируется дважды в неделю, по пятницам и воскресеньям. С ноября — три раза в неделю, также добавятся рейсы по средам.

Полеты будут выполняться на самолетах Airbus A350.

Пунта-Кана — самый популярный курорт Доминиканы. Для туристов из РФ там действует безвизовый режим, предоставление отрицательного теста на COVID-19 не требуется.

РФ возобновила регулярное авиасообщение с Доминиканой с 9 августа. Оперштаб РФ разрешил выполнять три рейса в неделю из Москвы в Пунта-Кану, Ла-Роману и Пуэрто-Плата. С 27 августа все ограничения на регулярные и чартерные полеты были отменены. После этого цены на туры стали снижаться, что, как сообщали в АТОР, привело к росту спроса.