"Я думаю, что потенциал по турпотоку из России в Венгрию огромный, потому что рейсов в данную минуту намного больше, чем в 2019 году, который был рекордным для туризма Венгрии с российской стороны. Есть замечательные рейсы из Екатеринбурга в Будапешт, которые летают каждое воскресенье", — сказал он в кулуарах туристской выставки EXPOTRAVEL 2021 в Екатеринбурге в пятницу.

Однако, по его словам, на данный момент туристический поток в Венгрию еще не вышел на допандемийный уровень.

"Есть достаточно много рейсов из Москвы, из Санкт-Петербурга. Намечаются рейсы из Казани. С нами летают различные авиакомпании – "Аэрофлот", Wizz Air, "Уральские авиалинии". Очень интересная палитра рейсов. Я думаю, что потенциал намного больше, чем это было в 2019 году. Думаю, что поток российских туристов к нам увеличится очень сильно", — подчеркнул эксперт.

Россия возобновила авиасообщение с Венгрией с 10 июня. С середины августа власти Венгрии разрешили российским туристам при наличии действующей шенгенской визы приезжать в страну с сертификатом о вакцинации или ПЦР-тестом без карантина.

"Документы будет необходимо показать при паспортном контроле в Будапеште и потом просто забыть их в сумке, потому что после выхода в город эти бумаги нигде не потребуются – ни в купальнях, ни в музеях, ни в отелях, ни в ресторанах и барах. Иногда их требуют на различных концертах или закрытых помещениях, где больше 50 человек. Также у нас не нужно носить маски", — сообщил Избрисов.

Отвечая на вопрос "Интерфакса" он уточнил, что в Венгрии прививают от короанвируса пятью видами вакцин.

"У нас свыше 60% населения сделали прививки", — подчеркнул он.