"Возможно, какие-то зоны мы откроем в первую очередь, какие-то — ближе к окончанию года. При этом мы учитываем, что приближаются новогодние, рождественские праздники, и большое количество людей начнет бронировать места в ресторанах, на базах отдыха. Мы хотим сделать эти места зонами, свободными от ковида", — сказал Креков журналистам в пятницу.

Он объяснил, что зоны будут запускаться "не в один день" в связи с необходимостью создания технических возможностей, "чтобы было можно контролировать нахождение там людей".

"Мы будем создавать в основной части наших учреждений, расположенных на территории региона, зоны, где могут находиться люди либо привитые, что подтверждено QR-кодом, либо те люди, которые переболели и тоже имеют соответствующий QR-код. Мы создадим зоны безопасности в кафе, концертных залах, в публичных местах — выставочные залы, музейные комплексы. Речь, конечно, идет о санаторных учреждениях, о инфраструктуре, которая связана с фитнесом, укреплением здоровья — тренажерные залы, бассейны", — пояснил он.

Перечень "свободных от коронавируса зон", по словам Крекова, будет "достаточно обширным", с ним власти планируют определиться на следующей неделе.

Проблемы с получением QR-кодов в регионе, по словам замгубернатора, будут решатся в рамках дополнительной "прямой линии".

"Мы постараемся помочь в решении этих вопросов", — подчеркнул он.

Как сообщалось, 1 октября главный санитарный врач Свердловской области подписал постановление, согласно которому в регионе вводится обязательная вакцинация работников сфер образования и услуг, госслужащих и муниципальных служащих, а также работников органов власти и местного самоуправления, не имеющих медицинского отвода.

Губернатор регион Евгений Куйвашев отметил, что, "по мнению специалистов ведомства, сейчас или вакцинация, или в противном случае — локдаун". Он также сообщил, что поручит правительству создать в регионе зоны, свободные от COVID-19, где смогут находиться полностью вакцинированные или имеющие антитела сотрудники. В их число войдут театры, рестораны, спортивные площадки.