"Управлением Роспотребнадзора по Свердловской области принято решение о введении на территории региона обязательной вакцинации для представителей ряда отраслей", — говорится в сообщении.

Соответствующее постановление 1 октября подписал главный санитарный врач региона Дмитрий Козловских.

"Мы наблюдаем ухудшение ситуации по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. За прошедшую 38 календарную неделю мы увидели рост на 2,5% по сравнению с предыдущей неделей. По итогам этой недели видим рост уже около 10%. Одновременно мы фиксируем, что нарастает тяжесть заболевания", — приводятся в сообщении слова главы регионального управления Роспотребнадзора.

Согласно постановлению, с 5 октября обязательная вакцинация коснется работников сфер образования, услуг, госслужащих и муниципальных служащих, а также работников органов власти и местного самоуправления, не имеющих медицинского отвода.

"До 1 ноября представители этих сфер должны быть привиты первым компонентом вакцины. И до 1 декабря — вторым компонентом", — сообщают в департаменте, уточняя, что в противном случае работодатели будут переводить сотрудников на дистанционный режим.

Заместитель губернатора региона Павел Креков рассказал, что работодателей, которые не будут следовать установленной обязательной вакцинации работников, будут штрафовать.

"Если в течение месяца компонент вакцины не введен, то руководитель обязан отстранить работника от работы либо перевести его на дистанционную деятельность. Ответственность несет работодатель. Если он этого не делает, то он подвергается административному наказанию в виде штрафа", — сказал Креков журналистам.

По его словам, работодателей в случае нарушения могут оштрафовать повторно.

"В случае если и это не привело к желаемым изменениям, то могут последовать достаточно серьезные санкции, связанные даже с отстранением от руководящей деятельности", — подчеркнул Креков.