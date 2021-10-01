Мост через Свиягу протяженностью 392 м на 757 км федеральной трассы "Волга", а также 7 км подходов к нему построены за два года, мостовой переход рассчитан на нагрузку более 100 тонн. На мосту установлено электроосвещение, металлическое барьерное ограждение, а также знаки судоходной навигации.

Проектом также предусмотрена реконструкция построенного в 1996 году моста протяженностью 389 м и подходов к нему, напоминает пресс-служба. Ввод объекта в эксплуатацию намечен на 2023 год.

Как сообщалось, подрядчиком строительства выступает ПАО "Мостотрест", общая стоимость проекта — 4,7 млрд рублей.

Стоит отметить, что через мост проходит дорога из Казани до Свижска, одного из самых посещаемых туристами мест в Татарстане.