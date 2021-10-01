"Я вступаю в должность посла Италии в России с большим энтузиазмом. С этой страной, с этим народом, нас объединяют глубокие исторические, культурные и дружеские связи, которые я намерен укрепить еще больше", — говорится в обращении посла, опубликованном в пятницу на сайте дипмиссии.

Как подчеркнул глава итальянской дипмиссии, "для Италии Россия является первоочередным экономическим и торговым партнером". "Наша страна сделала здесь стратегические инвестиции; на этом рынке успешно работает множество итальянских предпринимателей. Россияне испытывают к Италии врожденную симпатию, любят нашу культуру и наш стиль жизни. Это выражается в предпочтении, которое они оказывают товарам Made in Italy, завоевывающим все большую долю рынка", — отметил Стараче.

"Уверен, что, выступая как единая команда с нашими предпринимателями, представителями мира культуры и многочисленными талантливыми итальянцами в России, мы сможем добиться невероятных результатов, соответствующих тем привилегированным отношениям, которые связывают наши страны", — написал глава итальянской дипмиссии.