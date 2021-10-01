"Сейчас заказали проект, пошли на риск, инвестор, который готов построить терминал, проектирует сейчас эту полосу, в рамках проекта будет всё уточнено. Мы в ближайшее время получим уже окончательные параметры по этой полосе под разные типы самолетов", — сказал губернатор.

Он отметил, что действующая схема подъезда в Шерегеш через г.Новокузнецк, который расположен в 180 км от курорта, неудобна. По словам Цивилёва, уже имеется инвестор, который готов построить терминал в 7 км от курорта, регион же, в свою очередь, "готов подвести дороги и все коммуникации".

"Но нужна взлетно-посадочная полоса. Если вы нас поддержите, то тогда мы точно будем претендовать на вхождение в топ лучших горнолыжных курортов мира", — сказал губернатор, обращаясь к президенту.

Вместе с тем, Цивилёв не сообщил, кто является инвестором строительства.

Как сообщалось ранее в открытых источниках, ООО "Сибирские аэропорты" (Иркутск, принадлежит структуре En+ Group — "Эн+ Холдинг") в сентябре стали владельцем аэропортов Новокузнецка и Таштагола, получив почти 80% в ООО "Аэрокузбасс", которое управляет аэропортами. Кроме того, "Сибирские аэропорты" предложили концепцию реконструкции аэродрома в Таштаголе.

Сообщалось также, что возможность строительства аэропорта близ Шерегеша изучал в 2018-2019 годах холдинг "Новапорт". Строительство аэропорта в этой зоне осложнено наличием магнитной аномалии в Таштаголе, из-за которой невозможна работа обычно используемых в аэропортах радиомаячных систем. Кроме того, источники в отрасли ставили под сомнение целесообразность строительства сезонного аэропорта: в силу специфики горнолыжного курорта он будет работать в основном только в зимний период.