"Стратегическим приоритетом курорта является создание на основе анализа интересов и потребностей иностранных гостей новых каналов донесения информации и ценностных предложений. Таким инструментом стратегического брендинга "Роза Хутор" на китайском рынке является использование мессенджер-системы WeChat. Также мы впервые создали на базе данной системы мобильное приложение, где есть подробная информация о курорте на китайском языке с описанием и местоположением гостиниц, трасс, достопримечательностей, ресторанов и всех активностей", — сказал журналистам заместитель гендиректора "Роза Хутор" по международным отношениям и туризму Сергей Хворостяный в пятницу.

Он отметил, что курорт занимается развитием взаимоотношений с китайским туристическим рынком с 2016 года. Зафиксировано, что максимальное количество туристов из Поднебесной посетило "Роза Хутор" в 2017 году — тогда приехало около 450 человек, что составило почти 40% от общего объема гостей из КНР, посетивших Сочи в тот год.

"На российско-китайском фестивале, который в этом году посвящен 100-летию начала студенческих обменов между странами, встречаются молодые предприниматели, русисты и китаисты для развития деловых связей, взаимного обмена опытом, языковой практики, знакомства с культурой и традициями двух стран", — подчеркнул Хворостяный.

По его словам, впервые российско-китайский фестиваль в Сочи проходит при поддержке посольства КНР в РФ, Общества российско-китайской дружбы, Российско-китайского комитета дружбы, мира и содействия, Союза китайских предпринимателей в России.

В свою очередь, чрезвычайный и полномочный посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй отметил, что в последние годы развитие культурно-гуманитарных обменов между Китаем и Россией, в частности, связей по линии молодежи, набирает особую динамику.

"Представители молодого поколения двух стран открывают новые горизонты и возможности сотрудничества, их совместная созидательная деятельность охватывает экономику, науку и технику, искусство, предпринимательство и многие другие сферы. Искренняя дружба и тесные контакты между молодыми людьми закладывают прочный фундамент устойчивого и поступательного развития китайско-российских отношений", — подчеркнул посол.

Участников фестиваля ждет активная деловая программа, развлекательные мероприятия: экскурсии по курорту, посещение природных достопримечательностей, кулинарные мастер-классы, занятия по каллиграфии, живописи, росписи в стиле гжели.